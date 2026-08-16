Alberto Garzón responde al discurso sobre el absentismo: "Si las condiciones laborales fueran mejores, habría menos bajas"

El exministro de Consumo cuestiona el discurso que responsabiliza a los trabajadores del aumento del absentismo laboral, defendiendo que muchas bajas podrían evitarse o reducirse con mejores condiciones laborales y denunciando también el impacto de las listas de espera sanitarias.

Después de que un empresario asegurara que "la tasa de absentismo laboral supera el 7%" y calificara la situación de "una lacra", el exministro de Consumo Alberto Garzón cuestiona las narrativas que responsabilizan directamente a los trabajadores. Garzón considera que este tipo de discursos "vienen a decir que la responsabilidad está en los trabajadores, que son más vagos y que ellos tienen la culpa de ponerse enfermos".

"Esa narrativa hay que contrastarla con la realidad", advierte. Según sostiene, al analizar los datos y consultar a profesionales sanitarios se observa que "la mayoría de esas bajas estarían resueltas o no llegarían a producirse si se mejoran las condiciones laborales".

El exministro pone como ejemplo a los trabajadores que desempeñan empleos físicamente exigentes. "Cuando uno está nueve o diez horas diarias cargando cajas es normal que se produzcan esas bajas. Si las condiciones laborales fueran mejores, habría menos bajas", sentencia.

Garzón también apunta a las listas de espera sanitarias. Su mujer, médica de Atención Primaria, le habría trasladado que algunas bajas "se están prolongando" debido a estas listas de espera, ya que los pacientes pueden tardar meses en ser atendidos por un especialista o en realizarse determinadas pruebas. Hay una causa directa, un hilo que conduce de los recortes en la Sanidad en las comunidades autónomas al hecho de que esa persona no pueda sanar", defiende.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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