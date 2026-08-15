Gabriel Rufián, sobre si los españoles nos estamos volviendo más de derechas: "Está de moda ser mala gente"

Gabriel Rufián reflexiona con José Yélamo sobre la aparente derechización de la sociedad española después de que todas las encuestas, menos el CIS, digan que PP y Vox suman: "Depende de nosotros, no creo que haya millones de fachas en este país".

José Yélamo reflexiona con Gabriel Rufián en este vídeo de laSexta Xplica, donde recuerda que el otro día leyó "que lo que nos ha unido en los últimos meses a los españoles han sido el papa y la Selección Española de Fútbol": "Son dos cosas que se asocian a la derecha, como son la bandera de España y la religión, y si esto le añado que estamos usando términos como invasión migratoria o prioridad española... ¿nos estamos volviendo de derechas los españoles?".

"Hay un partido nazi que se ha abierto la careta, el Núcleo Nacional, que es más facha que Vox", afirma el político de ERC, que destaca que "cada vez la sociedad o la moda va más hacia ser mala gente": "Esta de moda ser mala gente". "Pero dicho esto, es buen ejemplo lo del papa", señala Rufián, que reflexiona en el vídeo: "En realidad, estamos tan mal que nos conformamos con que un papa haga un discurso humanista, diciendo que nadie es más que nadie y que le meta caña a Trump en un discurso proderechos humanos".

Además, Yélamo pregunta a Rufián por esa posible "derechización de la sociedad española" después de que "todas las encuestas, menos el CIS, digan que PP y Vox suman" para llegar a la Moncloa. "Depende de nosotros, no creo que haya millones de fachas en este país", asegura el político independentista, que matiza: "Quizá hay millones de personas que dudan o que son neutrales, pero hay tiempo para hacer una cosa diferente". Por último, aprovecha la entrevista "para lanzar un mensaje a los partidos de izquierdas": "Que sean conscientes de la enorme frustración que hay en la gente si no somos capaces de crear algo nuevo o diferente".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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