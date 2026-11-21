El actor ha expresado que le da "pena que vuelvan a aparecer síntomas o comportamientos que vuelvan a remitirnos, como decía Don Antonio Machado, a la España 'tahúr, zaragatera y triste".

José Sacristán se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre la suspensión por parte del Ayuntamiento de Pinto, donde gobierna el PP, de cinco obras de Lorca. "Las noticias que vengo teniendo de un lado y de otro es que parece ser que esto es la improcedencia una vez más de alguien que ha metido la pata", ya que, ha dicho, "no tiene sentido que hace poco la Comunidad de Madrid" le haya dado el Premio de Teatro "precisamente" por 'El hijo de la cómica'

En este sentido, el actor ha expresado que "cuando ocurren estas cosas, ya lejos de irritarle a uno", lo que siente es "pena y tristeza de que vuelvan a aparecer síntomas o comportamientos que vuelvan a remitirnos, como decía Don Antonio Machado, a la España 'tahúr, zaragatera y triste".

Así, Sacristán ha señalado que lo ocurrido en Pinto "parece que es un error, una estupidez de una responsable de Cultura que ha sido atajado inmediatamente por responsables de la Comunidad de Madrid y por gente del propio partido".

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