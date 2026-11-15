Colau señala la importancia del "gran acuerdo" con el PSOE en el Senado: "Una mayoría de PP y Vox se cargaría el contrapoder del Constitucional"

La candidata a la presidencia del Gobierno ha puesto el foco en la Cámara Alta y habla del Constitucional "como el contrapoder para evitar la politización de la Justicia".

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, ha hablado con José Yélamo en laSexta Xplica. En la entrevista, iniciada ya la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, la exalcaldesa ha hablado de la importancia "del gran acuerdo con el PSOE para el Senado".

"De haber una mayoría de tres quintos de derecha y de extrema derecha sabemos que se cargarían el contrapoder del Tribunal Constitucional", ha afirmado.

Y ha explicado: "Es el contrapoder que hay para evitar la politización de la Justicia".

"Hicimos el máximo esfuerzo. A la izquierda del PSOE la formación con más opciones es Frente Amplio. Hay en todo el Estado quien espera una propuesta de izquierda transformadora, no podemos dejar a la gente sin opciones", ha expuesto.

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