La sindicalista ha expuesto que los de Abascal son "primos hermanos de los Bolsonaro y Trump" después de que tanto ellos como los 'populares' hayan puesto en duda la limpieza del sistema electoral en España.

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica a horas de conocer el resultado electoral del 29 de noviembre. Ante las palabras de varios miembros del PP y de Vox, cuestionando la limpieza de los comicios y alimentando el fantasma del pucherazo, la sindicalista ha lanzado una pregunta a ambas formaciones: "¿Qué pasará si gana la izquierda?"

"Me preocupa. Soy consciente de que Vox es primo hermano de los de Bolsonaro y Trump", ha afirmado.

Además, ha apuntado a la posible coalición de Gobierno entre la derecha y la ultraderecha, reeditando a nivel estatal los pactos autonómicos. "No es lo mismo. En una CCAA además te dedicas a que todo lo malo que pase lo elevas arriba".

"¿Si mañana no hay perro y no hay bloque progresista a quién van a acusar de los males las comunidades autónomas?", cuestiona.

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