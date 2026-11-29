En sus palabras en laSexta Xplica, expone que para ellos "la campaña acaba cuando se cierra el colegio electoral" pero matiza: "La ley hay que cumplirla".

Ana Salazar, experta en comunicación política, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la visita de Feijóo a Ceuta en jornada de reflexión. "Las campañas electorales para nosotros acaban cuando se cierra el colegio electoral, pero la ley hay que cumplirla", ha dicho.

"Esta jornada se usa para mensajes más de persona. Que si la bici, el perro, la compra... imágenes cotidianas que ayudan a generar esa conexión entre la ciudadanía y la persona a la que se quiere votar", ha expuesto.

En ese sentido, apunta a que "parece que todo está dentro de la legalidad" en el viaje de Feijóo pero matiza: "Se ha usado para colocar un mensaje político. Esto no lo había visto".

"Si esto ocurre, pongo sobre la mesa que igual deberíamos plantearnos abolir la jornada de reflexión", ha sentenciado.

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