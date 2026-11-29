En laSexta Xplica, ha hablado de la visita del líder del PP a la ciudad autónoma en plena jornada de reflexión. "Ha abusado al límite de la legislación electoral", ha expuesto.

Ignasi Guardans ha estado en laSexta Xplica para comentar el viaje de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta en un día de jornada de reflexión. En sus palabras, ha comparado lo hecho por el líder del PP con una forma de "publicidad subliminal" para que "en la cabeza de los votantes" esté la situación que se vive en las calles ceutíes.

"Ha abusado al límite de la legislación electoral. Todo su día de hoy es un acto político. Ha hecho ver que en Ceuta hay normalidad, que no hay crisis y que la idea de que todo está patas arriba es mentira. Que allí ya no pasa nada. Es un gran mensaje. La gente sale a las calles y le aplauden", ha dicho.

Luego, ha apuntado a que Feijóo "ha obligado a una serie de ciudadanos a trabajar por él": "Su llegada ha movilizado a mucha gente que habría estado descansando".

"Ha usado Ceuta como un plató. Es una falta de respeto para los ceutíes", ha afirmado.

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