La sindicalista ha apuntado además al fantasma del pucherazo agitado por PP y Vox durante la campaña electoral. "Me preocupa porque Vox es primo hermano de los de Bolsonaro y Trump", ha afirmado.

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar de las elecciones del 29 de noviembre. En sus palabras, ha puesto el foco en las comunidades autónomas gobernadas por PP, en algunos casos con Vox, en su relación con el Gobierno central de Pedro Sánchez.

"No es lo mismo gobernar en una Comunidad Autónoma donde, además, te dedicas a que todo lo malo que pase lo elevas arriba", ha apuntado.

Y ha lanzado una pregunta: "¿Si mañana no hay perro y no hay bloque progresista a quién van a acusar de los males?"

Además, ha hablado del fantasma del pucherazo agitado por PP y Vox durante la campaña: "Me preocupa porque soy consciente de que Vox es primo hermano de los de Bolsonaro y Trump".

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