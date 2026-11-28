Rupérez considera que, aunque Feijóo no mandó literalmente callar a Colau, el tono paternalista de su intervención ha permitido al Frente Amplio explotar el episodio. "Ese tono paternalista nos traslada directamente al 'calladita estás más guapa", ha explicado.

La periodista Irene Rupérez ha analizado en laSexta Xplica la estrategia del Frente Amplio tras el polémico comentario de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau durante el debate electoral. Un episodio que ha marcado parte de la recta final de la campaña y que la formación ha convertido en uno de sus principales argumentos políticos.

Rupérez considera que, aunque Feijóo no mandó literalmente callar a Colau, el tono paternalista de su intervención ha permitido al Frente Amplio explotar el episodio. "Ese tono paternalista nos traslada directamente al 'calladita estás más guapa", ha explicado.

La periodista ha señalado que la formación ha aprovechado el incidente para reforzar su discurso. Incluso ha recurrido a las redes sociales y a la música para amplificar el mensaje: a la salida del debate, pusieron en bucle la canción 'Calladita', de Bad Bunny.

"Se han encontrado con este, entre comillas, regalo de Feijóo. Pues evidentemente lo han aprovechado en redes sociales", ha apuntado Rupérez, que considera lógico que el partido intente sacar rédito político del episodio en plena campaña electoral.

Además, ha planteado una posible consecuencia electoral de esta estrategia: que el Frente Amplio esté creciendo a costa de los votos del PSOE. Según ha explicado, aunque la formación no dispone de sondeos internos por falta de presupuesto, podría estar captando apoyos de personas que inicialmente tenían previsto votar a los socialistas, en lugar de atraer a nuevos indecisos. "Podría pasar", ha concluido.

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