Pedro Rodríguez califica del "peor día de la presidencia de Trump" la decisión del Supremo contra sus aranceles

El profesor en Relaciones Internacionales ha apuntado que lo que ha hecho el tribunal con es "recordar que hay separación de poderes en EEUU".

Pese a que Donald Trump insiste en seguir imponiendo aranceles a todo el mundo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le asestó un duro golpe este viernes cuando tumbó sus gravámenes al considerarlos ilegales. Una decisión que le valió a los jueces, pese a ser en su mayoría conservadores, las duras críticas del republicano.

En laSexta Xplica, Pedro Rodríguez ha valorado la situación: "Artículo 1 de la constitución de Estados Unidos, el Congreso. Artículo 2, la presidencia. Artículo 3, el poder judicial. El poder judicial le ha dicho al poder ejecutivo que el legislativo importa, es decir, que la potestad de poner impuestos, y los aranceles son impuestos, corresponde en exclusiva al Congreso de Estados Unidos".

"Esto es, en esencia, el peor día de la presidencia de Donald Trump aunque todavía le quedan 1.063 días. Él va a buscar atajos, pero el problema es que él ha confiado. Hace dos años, el Tribunal Supremo le reconoció la inmunidad. Hizo realidad aquello de Nixon que lo que hace o dice el presidente de EEUU es legal porque lo dice o hace el presidente de EEUU", ha añadido.

Además, el profesor en Relaciones Internacionales ha comentado que lo que ha hecho el tribunal es explicarle a Trump que existe la separación de poderes: "Hay algunos jueces que se oponen, pero él estaba recurriendo con la esperanza de llegar al Supremo y que eventualmente le dieran la razón. Y lo que se ha visto es que el Supremo, a pesar de sus problemas éticos y sus balbuceos, de una forma clara ha recordado que hay separación de poderes en EEUU".

