El Tribunal Supremo de EEUU declara ilegales los aranceles impuestos por Trump

¿Por qué es importante? Se trata de un duro revés a la guerra comercial emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) ha declarado este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.

En concreto, el alto tribunal estadounidense se ha pronunciado en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorgue al presidente la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos. "La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", reza la Corte, de mayoría conservadora, que por una mayoría de 6 a 3 ha respaldado la sentencia de un tribunal inferior que ya había sentenciado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad.

De este modo, el Supremo rechaza la interpretación del Gobierno de que la IEEPA otorgaba al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados y que no está sujeto a las significativas limitaciones procesales de otras leyes arancelarias y subraya que la Casa Blanca debe "aducir una autorización clara del Congreso" para justificar su extraordinaria atribución de la facultad de imponer aranceles.

En este sentido, considera que la concesión de la IEEPA de la facultad de "regular... la importación" es insuficiente y recuerda que esta legislación de emergencia no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos, añadiendo que "hasta ahora ningún presidente ha leído la IEEPA para conferir tal facultad".

"No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye.

Eso sí, el presidente estadounidense ya advirtió a mediados de enero de que si la Corte se pronunciaba en contra de las tarifas, sería "un completo desastre" que obligaría al país al reembolso de "billones" de dólares.

No obstante, estos aranceles globales anunciados por Trump en abril de 2025 ya fueron impugnados por una docena de estados de EEUU y por empresas estadounidenses que consideran que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas citando la IEEPA, legislación que, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.

El Tribunal Supremo de EEUU, con una mayoría conservadora de seis a tres, escuchó a principios de noviembre de 2025 los argumentos de la Administración Trump al respecto del caso, así como los de un tribunal federal que consideró que el mandatario había invocado indebidamente una ley de emergencia para imponer gravámenes a decenas de socios comerciales el pasado mes de abril.

A finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria. La resolución del Supremo estadounidense abre ahora la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.

