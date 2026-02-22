Bosch explica cuántos años de prisión puede afrontar el exDAO: "Estamos hablando de delitos que tienen penas de hasta 15 años"

La investigación al exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, centra la atención esta semana tras una denuncia por presunta agresión sexual y coacciones. El magistrado Joaquim Bosch analiza las posibles penas y las consecuencias legales de las filtraciones.

Esta semana ha estado marcada por la investigación al exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, tras la admisión de una denuncia por una presunta agresión sexual cometida contra una subordinada en abril de 2025.

La investigación también se centra en un presunto delito de coacciones. La víctima asegura que le ofrecieron un nuevo destino a cambio de su silencio. Además, denuncia que su identidad ha sido revelada en varios chats de la Policía Nacional.

Desde La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explica a qué penas de cárcel se puede enfrentar el exDAO. "Estamos hablando de delitos que tienen penas elevadas. Solamente el delito de agresión sexual con las características que constan en la querella ya va de una horquilla de seis a doce años de prisión", apunta.

Asimismo, añade que en el caso de que se compruebe la veracidad de la grabación de la víctima "la pena puede llegar incluso hasta los quince años de cárcel". En cuanto al posible delito de coacciones, Joaquim Bosch comenta que hay penas de hasta tres años de prisión.

En lo que respecta a las filtraciones, el juez señala que "hay que saber realmente cuál es el contenido de estas y en qué contexto". No obstante, asegura que "la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe expresamente difundir los datos personales, la identidad de una denunciante de un delito contra la libertad sexual podría haber responsabilidades disciplinarias e incluso penal".

