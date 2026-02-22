Irán asegura que hay "señales alentadoras" en las negociaciones nucleares con EEUU

Los detalles El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha asegurado que la voluntad de su país es la "paz" y que esas señales han llegado tras un "intercambio de propuestas prácticas".

Las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos parecen avanzar, según el presidente iraní Masud Pezeshkian, quien destaca "señales alentadoras" en las conversaciones. Pezeshkian ha expresado en redes sociales que Irán busca paz y estabilidad, y que las recientes negociaciones han facilitado un intercambio de propuestas prácticas. Sin embargo, el presidente iraní permanece cauteloso debido al aumento de la presencia militar estadounidense en el golfo Pérsico, afirmando que están preparados para cualquier escenario. A pesar de las señales positivas, aún no hay un acuerdo y el ultimátum de Donald Trump sigue vigente. El próximo encuentro será el 26 de febrero en Ginebra.

Un acuerdo en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos está más cerca. Al menos si se hace caso al presidente iraní Masud Pezeshkian, quien ha afirmado que hay "señales alentadoras" en las conversaciones entre ambos países.

Así lo ha aseverado en una publicación en redes sociales: "Irán quiere la paz y la estabilidad en la región. Las recientes negociaciones han propiciado un intercambio de propuestas prácticas y han deparado señales alentadoras"

No obstante, el presidente iraní no descarta ningún escenario, más todavía teniendo en cuenta el aumento de la presencia militar estadounidense en la región del golfo Pérsico: "Seguimos observando estrechamente las acciones de Estados Unidos y hemos realizado todos los preparativos necesarios para cualquier escenario potencial".

Por el momento, pese a las señales "alentadoras", sigue sin haber un acuerdo y sigue corriendo el tiempo del ultimátum lanzado el pasado jueves por Donald Trump, que dio un plazo de 15 días a los iraníes para firmar un acuerdo o advertía de que podrían ocurrir "cosas malas".

El próximo encuentro entre ambas delegaciones, según ha confirmado tanto el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, como el ministro de Exteriores de Omán (país mediador), Badr bin Hamad al Busaidi, será el próximo jueves 26 de febrero en la ciudad suiza de Ginebra.

