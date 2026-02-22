Chicote, sobre el auge de la ultraderecha: "A mí me han llamado muchas veces fascista"

El preiodista asegura en laSexta Xplica que "cuando el fascismo es todo, nada es fascismo": "Creo que se están perdiendo en palabras que no tienen ningún sentido real".

El periodista Javier Chicote ha confesado en laSexta Xplica que le han llamado "fascista muchas veces por escribir en el 'ABC". Así lo ha desvelado mientras analizan el auge de la extrema derecha en España y la nueva formación de la izquierda.

"Cuando el fascismo es todo, nada es fascismo. Debe ser que nací en democracia y, por supuesto, soy un demócrata", narra. "De hecho, si durante el sanchismo no te han llamado fascista al menos una vez, creo que deberías preocuparte. Creo que se están perdiendo en palabras que no tienen ningún sentido real", agrega.

Así, sostiene que esta semana compartió unas palabras con Emilio Delgado y con Pablo Echenique y que su relación es "irreconciliable".

"Hay un espacio para la izquierda, la ultraizquierda y el marxismo, pero no es tan grande para todos. Si se pusieran todos de acuerdo en una única, les saldría mucho mejor", explica a su vez.

Sin embargo, Chicote cree "que eso no va a ocurrir porque hay diferencias que son irreconciliables por parte de Podemos con Sumar y que bajo ningún concepto va a ocurrir".

"La estrategia de Podemos es que si hay que seguir el razonamiento de Rufián y de Emilio Delgado, se deberían retirar todos para que solo se presentara el PSOE por la izquierda. Pero eso no es lo que se está diciendo en ningún momento", añade.

Es decir, "por la derecha hay un centro a la derecha que es el PP, hay una derecha que está más allá que es Vox y si por la izquierda se hiciera lo mismo, les saldría mejor". "¿Lo van a hacer? Yo creo que no, por esas diferencias que hay y porque además en determinados lugares hay que ver el encaje de Esquerra o de Bildu que también tienen cierta importancia", sentencia.

