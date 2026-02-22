Fernando Garea, sobre la propuesta política de Gabriel Rufián: "Lo hace con honestidad y porque cree en ello"

Fernando Garea analiza en La Roca el proyecto político de Gabriel Rufián, que busca coordinar a los partidos de izquierda de cara a las elecciones generales de 2027. Según Garea, la iniciativa pretende movilizar y generar debate entre los votantes.

En La Roca, el periodista Fernando Garea compartió su opinión sobre el proyecto político impulsado esta semana por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. Rufián ha pedido a las formaciones de izquierda que, de cara a las elecciones generales de 2027, eviten competir en las mismas provincias y que prime el arraigo político de cada partido para intentar hacer frente a la derecha.

"Hay que entender la propuesta de Rufián como una forma de agitar algo. Creo que lo hace con honestidad y porque cree en ello", apunta Garea. Además destaca que el portavoz de ERC "es uno de los políticos que mejor ha entendido esta nueva política de la viralidad y del lenguaje de los jóvenes y lo que hace es agitar".

"Eso no quiere decir que lo que esté proponiendo es que se presente solo una candidatura, o por lo menos es lo que yo entiendo, en cada uno de los sitios. Creo que lo que está haciendo es que haya acuerdos programáticos y que tiene que haber un programa sobre el que se pueda presentar cada una de las opciones con unas posiciones que clarifiquen e ilusionen", reflexiona el periodista.

Garea también señala que existe una "desmovilización de la izquierda" dentro del electorado y que lo que consigue Gabriel Rufián es generar debate y alertar de lo que puede pasar si la gente no vota: que "Vox se acerque a las instituciones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.