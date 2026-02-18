María del Mar Jiménez, jubilada, responde a Javier Díaz-Giménez: "No todo el mundo trabaja en lo que quiere"

"No todo el mundo trabaja en lo que quiere. Trabaja en lo que puede", responde María del Mar al economista Javier Díaz-Giménez, que ha asegurado en laSexta Xplica que "cada uno ganamos lo que nos merecemos".

"Cada uno ganamos lo que nos merecemos", afirma Javier Díaz-Giménez en este debate de laSexta Xplica en el que se habla de cómo gran parte de la sociedad española vive constantemente en 'números rojos'. El economista lamenta que durante el programa se haya echado "la culpa a todo a la vivienda, al coste de la vida, a los impuestos y a las cotizaciones".

Díaz-Giménez lanza una pregunta a los allí presentes: "¿No tenemos ninguna responsabilidad en lo que cobramos o en qué hemos estudiado?". Sus palabras indignan a gran parte de los participantes de este espacio. "Si quieres ganar 3.000 euros tienes que buscar un trabajo de 3.000 euros y si quieres ganar 800 euros busca uno de 800", insiste.

María del Mar Jiménez, jubilada, usa su turno para responder al economista: "No todo el mundo trabaja en lo que quiere. Trabaja en lo que puede". Cuando ella empezó en su trabajo como camarera de piso, las condiciones eran otras. "Nos contrataba directamente el hotel, nos pagaban por convenio de hostelería. 30 años después nos contrata una empresa de servicios con contrato de limpieza y si quieres te reconozcan en la hostelería tienes que denunciarlo", aclara.

En Madrid, explica, han ganado una sentencia en este sentido, pero el juez les ha advertido de que van a tener que denunciar de una en una y no de forma colectiva. "¿Qué hemos hecho desde la asociación? 250 denuncias para cobrar en lugar de 800, 1.200 euros. Y esot hablando de los contratos de ocho horas". María del Mar lamenta que muchas de sus compañeras tengan que tener tres empleos para poder llegar a fin de mes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.