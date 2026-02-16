Un agricultor: "Si no queremos que la cesta de la compra sea más cara, el Gobierno tiene que ir con políticas que hagan que el campo no desaparezca"

El agricultor Eduardo Izquierdo, miembro de la ejecutiva de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), reclama poner el foco en el precio de los alimentos y en la supervivencia del campo español.

"Se habla de salarios, de puestos de trabajo, de nóminas, de que la gente no llega, pero ¿qué pasa con vivir? ¿Con comer? ¿Con la cesta de la compra? Es el día a día, son los precios, y hay que entrar también en ese tema", defiende Eduardo Izquierdo, miembro de la ejecutiva de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), en laSextaXplica.

El agricultor, que dirige una empresa familiar de viñedos en Aranda del Duero, explica que trasladó su denuncia "con su tractor desde Burgos hasta Madrid". "Para protestarle al Gobierno, para que no deje morir al campo español", critica.

Además, advierte de las consecuencias de perder la soberanía alimentaria: "Si un país pierde la soberanía alimentaria vamos a pasar a depender de terceros países y, en su mayoría, del otro lado del charco. ¿Qué hacemos con eso? Ampliamos la cadena de comercialización. ¿Quién va a pagar ese coste? El de siempre: el consumidor final y el productor local".

El agricultor también pone el foco en la seguridad y la calidad alimentaria. "Ya no solo hablamos de costes, hay otro melón a abrir: la seguridad alimentaria y la calidad de nuestros productos. Si no queremos que la cesta de la compra sea más cara, el Gobierno tiene que apostar por políticas que eviten que el campo español desaparezca", reclamó.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar su intervención al completo.