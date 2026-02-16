El economista Díaz-Giménez afirma que "cada uno ganamos lo que nos merecemos": "Nunca ha sido más fácil montar una empresa o estudiar"

"Si hay demandas de fontanero pues te haces fontanero, y si te empeñas en trabajar en Servicios Social, pues tendrás el sueldo de Servicios Sociales", afirma el economista Javier Díaz-Giménez, que asegura que el sueldo va relacionado con el trabajo que escoges.

Javier Díaz-Giménez lamenta en el plató de laSexta Xplica que durante el debate del programa se haya echado "la culpa a todo": "A la vivienda, al coste de la vida, a los impuestos, cotizaciones...". "Cada uno ganamos lo que nos merecemos", afirma el economista, que desata la indignación del plató.

"Exactamente eso es lo que es", insiste Javier Díaz-Giménez, que abre debate en el vídeo: "¿O no tenemos ninguna responsabilidad en lo que cobramos o en qué hemos estudiado?". "Esos disfraces son la manera en la que los individuos se enfrentan a las circunstancias de la vida", responde el economista a la reflexión de Teresa Castillo en la que hablaba "de los disfraces de la precariedad como el de la flexibilidad, el del emprendimiento o el de los colaboradores freelance, entre otros".

"Naturalmente que tenemos una responsabilidad y claro que los precios son caros, pero tenemos oportunidades de todos los tipos", asegura el economista, que insiste en que "nunca ha habido más oportunidades": "Nunca ha sido más fácil montar una empresa o estudiar en las cosas en las que haya demandas". "Si hay demandas de fontanero pues te haces fontanero, y si te empeñas en trabajar en Servicios Social, pues tendrás el sueldo de Servicios Sociales", afirma Díaz-Giménez.

"Quieren trabajar en sus hobbies, y en sus pueblos y casas", critica el economista, que señala que "claramente eso no se puede": "Si quieres ganar 3.000 euros tienes que buscar un trabajo de 3.000 euros y si quieres ganar 800 euros busca uno de 800". "Cómo no vamos a tener responsabilidad individual de en qué trabajamos o qué elegimos, independientemente de lo que cueste todo lo demás", concluye el economista en el plató, donde varias personas el han interrumpido asegurando que lo que quiere la gente "es un trabajo digno".

