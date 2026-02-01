La crítica de una jubilada por las quejas sobre las pensiones: "¿Qué queréis, fumigarnos y que no lleguemos a los 78?"

Maribel Mesón ha estado en laSexta Xplica para hablar del sistema de pensiones en España. "Tendríamos que estar orgullosos de tener un país de mayores conscientes. Vergüenza me da lo que acabo de escuchar", ha dicho.

Maribel Mesón, pensionista, ha estado en laSexta Xplica para hablar de las pensiones en España. Para hablar de un asunto que está a la orden del día después del 'no' del PP, Vox y Junts al decreto ómnibus del Gobierno en el que se recogía la revaloración de las mismas conforme al IPC.

"Tengo que decir que en 1947 nos moríamos a los 55. Qué pasa, ¿nos tienen que fumigar para que no lleguemos a los 78 o qué?", ha preguntado.

Además, ha recriminado las quejas existentes sobre el sistema de pensiones: "Tendríamos que estar orgullosos de tener un país de mayores conscientes. Vergüenza me da lo que acabo de escuchar. ¿Queréis fumigarnos y enfrentarnos a los jóvenes?"

"Lo que quieren es privatizar las pensiones para llenarse los bolsillos. Con Rajoy nos subió el 0,25% y teníamos miseria. Por favor, hay que ser dignos. La caja de 77 millones también se la pulió", ha expresado.

