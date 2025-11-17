Iñaki López, a Ayuso: "En la supuesta tierra de la libertad, las mujeres tienen problemas para llevar adelante sus derechos"

La Comunidad de Madrid se ha negado a crear un listado de médicos objetores, incumpliendo, de esta manera, la ley del aborto. Pedro Sánchez y Mónica García no han dudado en responder a esta decisión del gobierno madrileño.

El Gobierno ha emprendido acciones legales contra el gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir la ley del aborto y crear un registro de médicos objetores. Pedro Sánchez, además, ha publicado un mensaje en su perfil de la red social 'X', en el que señala que en la Comunidad de Madrid más del 99% de los abortos se derivan a la sanidad privada.

Isabel Díaz Ayuso ha respondido a las palabras del presidente del Gobierno diciendo que Sánchez cree "que los españoles somos tontos y que vivimos en un mundo paralelo al suyo". La presidenta madrileña indica que en la Comunidad de Madrid "se practican uno de cada cinco abortos en España". "Aquí hay libertad, pero, dónde queda la libertad de las personas que quieren hacerlo o que no quieren hacerlo".

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha reaccionado a este hecho y afirma que Ayuso "ha iniciado una cruzada contra las mujeres y contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo". "No solamente está intentando no cumplir la ley sino que, además, está mandando una señal a las mujeres de que el Gobierno de la señora Ayuso no las va a proteger", ha añadido.

"En la supuesta tierra de la libertad, las mujeres no tienen, ahora mismo, o tienes serios problemas, para llevar adelante sus derechos de interrupción voluntaria del embarazo", señala Iñaki López. El presentador expone que la lista de médicos objetores es necesaria debido a que sin la misma no se puede hacer una junta médica "para determinar quién puede hacer una interrupción de embarazo". "Con esto se pretende que la Comunidad de Madrid no lleve adelante interrupciones voluntarias de embarazo", concluye.

