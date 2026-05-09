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Alejandro Cacho, periodista mexicano: "Para muchos, Isabel Díaz Ayuso ha venido a provocar"

En sus palabras, ha destacado que "causó mucho escozor" que la presidenta madrileña dijera que "México está a dos pasos de Venezuela por el control político de las instituciones".

Alejandro Cacho, periodista mexicano

Alejandro Cacho, periodista mexicano, ha hablado en laSexta Xplica sobre el viaje de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a México. "Para muchos, ha venido a provocar", ha afirmado.

"Encabezar un homenaje que nadie había solicitado ni pedido... Dijo que era algo bueno y necesario", ha expuesto el periodista sobre el acto a Hernán Cortés.

Sobre una personalidad de quien dice ha generado un debate en el país que "no ha terminado": "Hemos pasado más de 500 años tratando de definir si fue un héroe o un villano".

En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha reconocido que causó "mucho escozor" que dijera que "México está a dos pasos de Venezuela por el control político de las instituciones".

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