Lucrecia Aldao, ciudadana estadounidense en España y votante de Trump: "Trump está terminando una guerra que empezó en 1978"

Lucrecia Aldao, una ciudadana estadounidense residente en España, defiende en el plató de laSexta Xplica las políticas de Donald Trump y asegura que él no ha iniciado la guerra en Irán.

La mesa de debate de laSexta Xplica analiza las consecuencias a nivel internacional de la guerra de Irán desde que el conflicto estalló el pasado 28 de febrero con los ataques de EEUU e Israel sobre territorio iraní.

Lucrecia Aldao, una de las participantes en esta tertulia, es de origen estadounidense y votante de Trump. Ella asegura que el presidente de los EEUU no fue quien dio inició a este conflicto: "Lo que está haciendo Trump es terminar una guerra que empezó en 1978". "No ha empezado una guerra, la está terminando", recalca.

Según Aldao, "llevamos desde el año 1978 con problemas en esa parte del mundo". "Irán lo único que ha hecho ha sido crear grupos terroristas que han tomado todo el mundo"; asegura.

La estadounidense además tranquiliza a José Luis Heras, productor de vino, quien ha mostrado durante el programa de laSexta su preocupación por lo que pudiera ocurrir si Trump cumple su amenaza de embargo contra España después de que el Gobierno le haya negado a EEUU usar las bases de Rota y Morón para sus ataques. El empresario apuntaba directamente al Gobierno y a Pedro Sánchez como culpables de esta situación.

"Ya le dije que no se preocupara. Los españoles no os preocupéis por vuestros productos de valor", recomienda. "No os preocupéis: tened un buen producto, que no va a pasar nada", insiste.

