El Gobierno recupera las becas Medrano que eliminó Rajoy: 900 euros al mes para estudiar en universidades de otra ciudad

El contexto Estas ayudas, conocidas como becas Luisa de Medrano, supondrían recuperar un sistema muy similar al de las becas Séneca, suprimidas con el tijeretazo de Mariano Rajoy en educación pública. Muy parecido al programa Erasmus, pero para estudiar dentro de nuestro país, en otra comunidad.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reinstaurado las becas de movilidad universitaria, conocidas como becas Séneca, eliminadas por Mariano Rajoy en 2013. Las nuevas becas, ahora llamadas Luisa de Medrano, buscan facilitar el intercambio entre universidades españolas, permitiendo a los estudiantes estudiar en diferentes provincias. En su primera convocatoria, beneficiarán a 2.300 estudiantes con una ayuda de 8.100 euros por curso, pagados en un solo desembolso. Además, habrá un complemento para aquellos que se desplacen desde o hacia universidades fuera de la península, con un presupuesto total de 18.800.000 euros. Estas becas pretenden enriquecer la experiencia formativa y fomentar la cohesión territorial.

Este lunes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado marcha atrás a parte de los recortes perpetrados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre la educación pública. Porque ha anunciado la vuelta de las ayudas para poder estudiar en otra universidad española, sin tener que ser en la misma comunidad en la que vive el estudiante. Es decir, Sánchez volverá a lanzar las becas de estudio y movilidad, lo que antes conocíamos como las becas Séneca. Una especie de programa Erasmus, pero para pasar estancias dentro de España.

Las ayudas, bautizadas como becas Luisa de Medrano, buscan "facilitar y promover la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas" y se prevé que, en su primera convocatoria, puedan beneficiarse de ellas hasta 2.300 estudiantes que estén haciendo una estancia en una universidad de una provincia diferente a la de su origen.

“Hay países que malgastan el dinero en guerras y nosotros decidimos invertir en becas”, ha afirmado Sánchez al hacer el anuncio. Un alumno que consiga la beca disfrutará de 8.100 euros. Es decir, 900 euros al mes y durante el curso. Eso sí, le llegará en un solo pago directo al beneficiario.

Además, existirá un complemento para estudiantes que se desplacen desde o hacia universidades de fuera de la península. Contarán con una financiación total por un máximo de 18.800.000 euros. Porque "la movilidad interterritorial enriquece la experiencia formativa del estudiantado universitario y contribuye a la cohesión territorial". Estas becas nacen para garantizar que las condiciones de origen de los estudiantes no sean un obstáculo para el ejercicio de esta movilidad.

Así, ganan tanto estudiantes como la propia educación universitaria pública en nuestro país. Y es que, hay que recordar que durante el Gobierno de Rajoy, la tijera hizo de las suyas en muchas ocasiones. Los recortes en la educación de todos se hicieron algo normal. Uno de estos tijeretazos afectó a estas ayudas, que funcionaron entre 2000 y 2012, ahora recuperadas.

El Ministerio de Educación estaba dirigido por aquel entonces por José Ignacio Wert. En 2013 borró del mapa las becas de movilidad entre universidades españolas y unos 2.500 estudiantes se quedaron sin sus ayudas económicas, sin los 500 euros al mes que tenía, sumado a una ayuda de desplazamiento de máximo 200 euros.

Requisitos de las becas Medrano

Las nuevas becas han sido bautizadas con el nombre de Luisa de Medrano, considerada la primera profesora universitaria de España, que además ocupó una cátedra en la Universidad de Salamanca en 1508. "Son una oportunidad fantástica para mejorar nuestra formación, cohesionar España, y vivir una experiencia única”, ha explicado Sánchez.

Podrán solicitarlas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española, que hayan superado un mínimo de 60 créditos, de forma que la movilidad se realice a partir del segundo curso. Previamente deberán haber obtenido una plaza en la convocatoria del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE), que está en proceso.

Además, la subvención solo podrá solicitarse para realizar la estancia en una universidad en régimen de estudios presenciales, que requiera un cambio de residencia a otra provincia. La duración de la estancia será de 9 meses (un curso completo).

