Afra Blanco, al empresario que carga contra la postura del Gobierno frente a Trump: "Si ves perdido a Sánchez, a Feijóo y a Abascal..."

La sindicalista Afra Blanco responde a un productor de vino que ha cargado en laSexta Xplica contra la postura del Gobierno frente a la guerra de Irán y en contra de Trump por temor al veto comercial y a cómo podrá afectar a los negocios y españoles si es que se produce.

José Luis Heras, productor de vino, asegura en laSexta Xplica que está preocupado por las "amenazas de embargo" de Donald Trump a España después de que el Gobierno se haya posicionado en contra de la guerra en Irán y se haya negado a dejarle usar las bases de Rota y Morón. "Dejaría al sector muy tocado. A día de hoy, Estados Unidos supone sobre un 10% del conjunto de ventas del vino a nivel del vino español y en este caso es un mercado que apuesta mucho por el valor añadido", comenta, aunque reconoce que "Trump no lleva una línea clara".

Sin embargo, cree que "el gran problema lo tenemos en casa". "Veo a Sánchez totalmente incapaz de liderar esta situación que tenemos a día de hoy a nivel mundial, que lógicamente le ha pillado de rebote, pero peor no ha podido gestionarlo", sentencia.

Minutos más tarde, Afra Blanco le responde. "Si algunos consideran que Pedro Sánchez está perdido, no te quiero contar cómo están Alberto Núñez Feijóo y Abascal", asegura la sindicalista, quien afirma que si la derecha y la ultraderecha estuvieran en el Gobierno de España no se destinaría ni un céntimo al rescate de los diferentes sectores que pudieran verse afectados por la situación.

"Se han dedicado y se dedican a saquear las arcas del Estado a partir de sus perdones fiscales. Y después, cuando llega el momento -y este es el momento de rescatar a sectores de actividad, ayudar a empresas, proteger a trabajadores y a pensionistas-, no hay pasta. Si gobernara hoy en España la derecha y la extrema derecha, la política fiscal de estos dos partidos es impuestos cero y con impuestos cero os toca cerrar", opina.

Para ella, en España ("te guste más o te guste menos") sí que hay ciertas cosas claras: "Lo primero es que sabe resistir, lo segundo, que tiene un escudo y lo tercero es que sabemos que de una crisis se sale mejor cuando se protege y no cuando se despide".

La sindicalista defiende los ERTE, la "excepción ibérica", las ayudas directas, el bono social eléctrico, las ayudas al transporte público o la posible bonificación en carburantes como muestras reales de patriotismo. "Lo que para mí no es el patriotismo, esa factura de más de mil millones de euros para reconstruir una tierra que nos dedicamos a destruir llamada Irak. Eso sí que nos patriotismo", concluye.

