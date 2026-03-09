Un productor de aceite muestra su preocupación sobre las exportaciones con EEUU: "La estrategia de millones y millones de euros la vamos a perder"

Luis Carlos Valero, productor de aceite, muestra su preocupación ante la posibilidad de que Donald Trump suspenda el comercio con España, una medida que, advierte, podría tener consecuencias muy graves para el sector agroalimentario: "Estamos muertos".

La posibilidad de nuevas restricciones comerciales por parte de Donald Trump ha encendido las alarmas entre los productores españoles de aceite y vino. Durante el programa laSexta Xplica, representantes del sector han advertido de que una suspensión del comercio con España podría tener efectos devastadores.

El productor de aceite Luis Valero expresa su preocupación por el futuro de las exportaciones al mercado estadounidense, uno de los más importantes para el sector. "Especialmente para el aceite de oliva podría ser catastrófico. Si se cumple lo que Trump ha dicho de suspender el comercio con España, estamos muertos", advierte.

El productor explica que durante más de 25 años el sector ha trabajado para consolidarse en el mercado estadounidense. "Es una estrategia en la que llevamos más de 25 años, intentando situarnos en el mercado norteamericano. Nos ha costado la misma vida desplazar a los italianos y posicionarnos allí", señala.

Según relata, parte de esa estrategia ha consistido en instalar envasadoras en Estados Unidos para evitar determinados aranceles, ya que el aceite a granel no estaba penalizado con esas tasas. Sin embargo, si finalmente se aplican restricciones también a ese producto, el impacto sería enorme. "Si ahora penalizan el aceite a granel para entrar en Estados Unidos, cuando ya comercializamos unas 180.000 toneladas con un valor de más de mil millones de pesetas, se nos cae completamente", lamenta.

El productor también critica que el sector se vea afectado por decisiones políticas que escapan a su control. "Nos han pillado en medio, por un sitio y por otro, con el juego político. Los que estamos sufriendo de verdad somos los productores, los que estamos todas las mañanas encima del tractor para conseguir una producción una vez al año y poder colocarla en el mercado, que es sumamente difícil", concluye Luis.

