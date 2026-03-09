La discriminación del gobierno de Netanyahu en época de guerra: solo el 0,3% de los refugios públicos de Israel es para árabes

Las cifras Alrededor del 20% de la población de Israel es árabe, pero solo 37 de más de 11.000 refugios públicos del país son para ellos.

Los refugios son un elemento clave para la población de Israel, pero la realidad es que no todos pueden protegerse de los ataques por igual. Solo el 0,3% de este tipo de instalaciones en el país está destinado a la población árabe, que representa más del 20% de la ciudadanía.

Jafar Farah, director del Centro Mossawa, ha enseñado uno de estos refugios a laSexta. Situado en una escuela de Haifa, se ve que por dentro es sobrio y cuenta con lo básico. "En este refugio pueden caber hasta 150 personas", comenta Farah. Se trata de una capacidad completamente insuficiente para los 9.000 árabes que viven en la ciudad.

Al sonar las sirenas, muchos solo tienen una opción: "Rezas, rezas. dios ayúdanos, dios ayúdanos.... Si suena la sirena, ¿a dónde vamos a ir?", pregunta un ciudadano árabe.

A pesar de los vídeos en árabe sobre qué hacer en caso de ataque aéreo, la realidad es que el gobierno de Netanyahu discrimina a la población musulmana. Según esgrime la organización Abraham Initiatives, solo 37 de más de 11.000 refugios públicos del país son para árabes, es decir, solo el 0,3%. Además, de esos 37, ocho están inoperativos.

Farah defiende que "al menos, deberían proteger a todos por igual". Las ONG van más allá y también denuncian que, además de haber pocos refugios específicos para árabes, los israelíes prohíben la entrada a árabes y extranjeros en sus búnkeres.

Este problema no es nuevo en Israel, sino de una conducta recurrente en periodos de conflicto. Jinal Yabarin, jefe local de Abraham Iniciatives, esgrime que "esto no es solo un motivo de desagrado para la comunidad árabe, sino para todo el pueblo de Israel".

Porque, mientras muchos árabes no tienen donde resguardarse en caso de ataque, para los israelíes los refugios son como una extensión de sus casas. En algunas ocasiones hasta han celebrado bodas en su interior, los han convertido en peluquerías improvisadas o en un lugar seguro para mascotas. Un duro contraste que se mantiene en plena guerra contra Irán.

