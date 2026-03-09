El euríbor dibuja una imparable ascendente desde el inicio de la guerra en Irán y alcanza su nivel más alto en casi un año

Vista de un bloque de viviendas en construcción en la calle San Epifanio el barrio Imperial de Madrid

Los detalles Este lunes se ha situado en el 2,367%, lo que supone una subida de 0,044 puntos con respecto al pasado viernes.

El euríbor, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, dibuja una línea ascendente imparable desde que comenzó la guerra en Irán y ha escalado este lunes hasta alcanzar una tasa diaria en el 2,367%, la más alta desde marzo de 2025.

De esta forma, el euríbor encadena su novena sesión consecutiva de subidas y, de forma provisional, la tasa media de marzo es del 3,296%, lo que supone un porcentaje muy superior al registrado en febrero, cuando fue del 2,221%.

El precio de la energía, disparado

El conflicto iniciado por EEUU e Israel sobre Irán, cuyas represalias se han extendido por Oriente Medio, ha disparado el precio de la energía, con lo que el mercado teme un aumento de la inflación, lo que podría llevar al Banco Central Europeo (BCE) a modificar su política monetaria.

En su última reunión del pasado 5 de febrero, el BCE decidió mantener tipos de interés en el 2% porque consideró que la inflación se debería estabilizar en el 2% a medio plazo. Sin embargo, el organismo ha reconocido que, según las actas publicadas la semana pasada de dicha reunión, la guerra en Irán puede influir en la inflación.

Asimismo, además del aumento del precio de la energía, la guerra ha provocado una subida en la rentabilidad de la deuda soberana. En el caso de España, el rendimiento del bono nacional a 10 años alcanza este lunes el 3,4%, también máximos desde marzo de 2025.

En este contexto, los expertos de Ebury han recordado que el euro ha cedido terreno hasta aproximarse a los mínimos de su rango de cotización de los últimos meses. Además, han señalado que su previsión es que la próxima decisión del BCE "será una subida de tipos", algo que creen se ha visto confirmado "porque los mercados de swaps ya descuentan casi por completo dos subidas de 25 puntos básicos entre ahora y finales de año como respuesta a esta potencial dinámica inflacionista". "Una vez más, la estanflación se perfila como un riesgo tangible para la zona euro", han advertido.

