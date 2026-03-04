La historia de desencuentros entre Trump y Sánchez: del "niños problemáticos" por el 5% en defensa al "extremadamente irrespetuosos" por Rota y Morón

¿Por qué es importante? Donald Trump asegura que la postura española es "terrible", "injusta" y "extremadamente irrespetuosa" con la OTAN. Ha llegado a amenazarnos, aranceles aparte, con expulsarnos de la Alianza.

Donald Trump ha criticado repetidamente a España y a su presidente, Pedro Sánchez. Desde confundir a España con los países BRICS hasta cuestionar su compromiso con la OTAN, Trump ha expresado su descontento con la negativa de España a aceptar ciertas exigencias, como el objetivo del 5% de gasto en defensa. Durante su mandato, el exmandatario estadounidense calificó a España de "problemática" y ha amenazado con expulsarla de la Alianza Atlántica. La postura de España en conflictos internacionales, como el reconocimiento del Estado de Palestina, ha intensificado las tensiones, y Trump ha rechazado la decisión de no unirse a su "ONU paralela".

No es la primera vez que Donald Trump arremete contra España, pues, incluso, llegó a confundirnos con uno de los países BRICS. "¿Dónde está España?", se ha preguntado Trump en alguna ocasión, y eso que no ha parado de quejarse de que Pedro Sánchez no quiere asumir el 5% como objetivo de la OTAN o por la posterior negativa de España a formar parte de la Junta de Paz a pesar de haber sido invitado.

Trump siempre ha sido muy belicoso hacia Sánchez. Tanto en lo ideológico, pues son antagónicos, como en lo literal, a vueltas con el gasto en defensa. "Tenemos un problema con España" o "España siempre dando problemas" son frases del presidente de EEUU.

Ya en el primer mandato de ambos, en plena Cumbre OTAN, vino a ponernos de "niños problemáticos". Desde entonces, el neoyorquino ha arremetido constantemente, repetida esa exigencia cual letanía ante un Sánchez que no cedió, aunque impidiendo palabras gruesas directas.

Ahora, Trump asegura que la postura española es "terrible", "injusta" y "extremadamente irrespetuosa" con la OTAN. El estadounidense llega a amenazarnos, aranceles aparte, con expulsarnos de la Alianza Atlántica.

Una guerra literal, la de Israel contra Gaza, ha ahondado la brecha. Trump se atreve a acusar a España de "dar alas a los terroristas", porque para él "reconocer al Estado de Palestina es un premio para Hamás".

Tampoco le gustó nada que rechazáramos entrar en su "ONU paralela" aunque nos invitara. "No participar en la llamada cumbre de paz", confirmó Sánchez.

Tan despreciativo el neoyorquino, que llegó a incluirnos en los BRICS. Ese grupo de economías emergentes fuera de la órbita tradicional de Occidente. Fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que no España, como confundió un Trump despectivo y algo perdido.

