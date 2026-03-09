Aston Martin y Honda explican la verdadera razón del abandono de Fernando Alonso

Shintaro Orihara y Mike Krack han incidido en que la unidad de potencia japonesa no fue el motivo del abandono del bicampeón del mundo de Fórmula 1.

La retirada de Fernando Alonso y la última posición de Lance Stroll son el fiel reflejo del pobre fin de semana que tuvo Aston Martin en Australia.

En la primera carrera del nuevo reglamento, la escudería de Silverstone se centró en acumular kilometraje y minimizar riesgos.

Sin embargo, el 'DNF' del asturiano disparó todo tipo de rumores en torno a la fiabilidad del motor Honda, pero tal y como ha indicado el equipo, la unidad de potencia no fue la responsable.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, aseguró en declaraciones que publica 'Motorsport' que el motor fue fiable.

"En Melbourne dimos otro paso en la dirección correcta. Pudimos comprobar que las contramedidas de nuestra unidad de potencia funcionaron en condiciones de carrera cuando corrimos el gran premio sin problemas de fiabilidad", explicó.

De hecho, el nipón asegura que han avanzado bastante desde los test: "Esta mejora ha sido significativa si comparamos nuestra situación en Bahrein con la actual".

"La semana que viene en China confiamos en que la batería durará más. Nos centraremos en dar vueltas y recopilar datos para mejorar nuestro rendimiento y optimizar la gestión energética", zanjó.

Por su parte, Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, aseguró que retiraron el coche de Alonso para evitar el desgaste de piezas, no porque el motor falleciera.

"Creo que es de dominio público que no vamos sobrados de piezas. No había mucho que ganar desde la posición en la que estábamos y decidimos conjuntamente preservar los componentes", explicó.

Es más, el luxemburgués cree que podrían haber terminado la carrera: "No hubo ningún problema relacionado con la unidad de potencia. No tenemos una bola de cristal, pero estoy bastante seguro de que podríamos haber terminado".