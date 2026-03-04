Mikel Ayestaran, sobre los ataques de EEUU e Israel a Irán: "Netanyahu dice que Trump está cumpliendo su sueño"

"No tengo un adjetivo para definir cómo se le ve a Netanyahu estos días", explica Mikel Ayestaran, que explica que "a las pocas horas del asesinato de Ali Jameneí" el líder de Israel "dijo que esto era su sueño".

Sandra Sabatés conecta en directo con Mikel Ayestaran, quien, desde Estambul, analiza los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la actitud de Netanyahu. "No tengo un adjetivo para definir cómo se le ve a Netanyahu estos días", reconoce el periodista, que explica que "a las pocas horas del asesinato de Ali Jameneí dijo que esto era su sueño, que Trump estaba cumpliendo con su sueño".

Y es que, como recuerda el corresponsal de guerra, Netanyahu "llevaba décadas esperando este momento". "Hoy mismo visitando uno de los lugares afectados por el impacto de un misil iraní en el centro Israel ha dicho que no solo con esta operación se está salvando a Oriente Medio y a Israel, sino que se está salvando al mundo", afirma Ayestaran.

"Trump y Netanyahu están salvado al mundo a bombazos, esa es la sensación de Netanyahu", insiste Mikel Ayestaran, que reflexiona en el vídeo: "Aunque oficialmente insiste en que su objetivo es el cambio de régimen, lo que parece ver Netanyahu es ver en el asiento de Jameneí al hijo del Sha".

"Es la figura a la que Israel apoya y que lleva décadas viviendo en Estados Unidos", explica Ayestaran, que detalla que el "sueño" de Netanyahu "sería que esa monarquía volviera a instaurarse en la república de Irán para tener un Gobierno afín a los intereses de Israel".

