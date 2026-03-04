¿Puede Trump imponer un embargo a España? Los posibles escenarios y las consecuencias que tendría la medida

Los detalles Trump tendría que argumentar una situación de "emergencia nacional" para imponer un embargo. España podría seguir comerciando con EEUU de forma indirecta a través de la UE.

Donald Trump ha amenazado con un embargo a España por bloquear el uso de las bases de Rota y Morón en la operación estadounidense contra Irán. Para ejecutar esta medida, Trump necesita una justificación sólida, como una "emergencia nacional", según la investigadora Judith Arnal. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, apoya la postura de Trump, afirmando que España pone en riesgo vidas estadounidenses. Sin embargo, el Gobierno español, respaldado por la Unión Europea, ha llamado a la calma, destacando que no hay medidas concretas en curso. Un embargo afectaría a España, que depende de importaciones estadounidenses de gas, petróleo e inversiones.

Donald Trump ya ha lanzado la piedra con su amenaza de embargo a España por impedir que EEUU emplee las bases de Rota y Morón para su operación contra Irán. Ahora, busca el argumento legal para poder llevar a cabo su aviso.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya está allanando el camino para ello. "La frustración de Trump con España está justificada. España ha puesto las vidas de los estadounidenses en riesgo", ha declarado este miércoles en la 'CNBC'.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta Segunda Yolanda Díaz ha respondido en Al Rojo Vivo asegurando que "es él (Trump) el que está poniendo en jaque a los norteamericanos".

Cómo imponer un embargo

La cuestión de este asunto es si Trump puede realmente imponer un embargo a España, y la respuesta es que sí. No obstante, para ello necesita una justificación lo suficientemente sólida. Como explica la investigadora principal del Real Instituto Elcano, Judith Arnal, "tiene que darse una situación de emergencia nacional" y debe justificar que realmente "existe esa emergencia nacional".

Es por eso, que Bessent ya está hablando de que la decisión del Gobierno "pone las vidas de los estadounidenses en riesgo". Igualmente, en el caso de que halle dicha justificación, la medida se podría recurrir.

Por el momento, el Ejecutivo mantiene su postura y ha llamado a la calma porque "por ahora no hay ninguna medida sobre la mesa". "Hemos tenido declaraciones similares en momentos anteriores", ha apuntado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido este miércoles con el embajador estadounidense en España para abordar este asunto.

Asimismo, el Gobierno ha recordado que España se encuentra bajo el paraguas de la Unión Europea, que hoy ha reiterado su apoyo. "Cualquier amenaza a un Estado miembro es, por definición, una amenaza contra la Unión Europea", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Estrategia Industrial, Stéphane Sejourné.

Incluso en el hipotético caso de que finalmente EEUU impusiese el embargo, España podría seguir comerciando con el mercado europeo y éste, con Estados Unidos. Porque, como ha aseverado el analista de 'Geopolinómicos', Óscar Vara, "sería más peliagudo dentro del acuerdo comercial de la Unión Europea".

Impacto de un embargo

En caso de que la amenaza de Trump se hiciera realidad, España tendría más que perder que EEUU, ya que importa productos estadounidenses por un valor superior a los 30.000 millones de euros. Entre ellos, apunta Arnal, tanto "mercancías como servicios críticos".

Concretamente, el 36% del gas en España llega de Estados Unidos, al igual que el 15% del petróleo o el 15% de las inversiones extranjeras.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.