Por su parte, Esther Redondo, cree que el jefe del Ejecutivo abandonaría su puesto "solo en el caso de que el PSOE se desempeñe por debajo de los 100 diputados, algo que desde luego no apunta ninguna encuesta": "Solo en ese caso, yo creo que debería irse la misma noche".

El politólogo Lluís Orriols ha participado en laSexta Xplica en el debate sobre el futuro político de Pedro Sánchez si el PSOE no consigue gobernar tras las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. La pregunta es qué ocurriría si los socialistas fueran la primera fuerza política, pero no lograran reunir los apoyos necesarios para fomar Gobierno. ¿Se marcharía Sánchez o permanecería al frente del partido como líder de la oposición?

Por su parte, Esther Redondo, cree que el jefe del Ejecutivo abandonaría su puesto "solo en el caso de que el PSOE se desempeñe por debajo de los 100 diputados, algo que desde luego no apunta ninguna encuesta": "Solo en ese caso, yo creo que debería irse la misma noche".

Así, José Yélamo ha dicho que "sería histórico y novedoso ver a un expresidente del Gobierno entrar en el patio con su séquito, con el coche...".

Orriols ha puesto sobre la mesa dos precedentes históricos para explicar que esa posibilidad no sería inédita fuera de España: Silvio Berlusconi y Winston Churchill. "Aquí parece raro porque en España hemos tenido gobiernos longevos, pero Berlusconi y Churchill no solo se quedaron, se quedaron en la oposición y ganaron luego y volvieron a ser primeros ministros", ha señalado.

El politólogo ha planteado así que Sánchez podría optar por permanecer al frente del PSOE incluso si pierde el Gobierno. "A lo mejor quiere hacerse un Winston Churchill", ha apuntado.

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