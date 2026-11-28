El periodista se ha mostrado "convencido de que ningún partido serio el domingo por la noche, pase lo que pase, va a cuestionar el resultado".

José Yélamo ha reconocido en laSexta Xplica que como ciudadano, hay una cosa que le "inquieta especialmente" y le "cabrea", que es "que se agite el fantasma de que el voto por correo está manipulado" y de que "pueda haber fraude", de que, en definitiva, "nuestro sistema electoral no es fiable, cuando todos los expertos dicen que sí lo es". "Tenemos uno de los sistemas electorales más seguros y que, además, se utilizan como ejemplo, al menos en nuestro entorno, en Europa", ha destacado el presentador.

Tras ello, Antonio García Ferreras ha expresado que "es impresentable cuando se cuestiona nuestro sistema electoral y el voto por correo y el recuento por parte de Indra, cuando tenemos uno de los mejores sistemas". "Yo estoy convencido de que ningún partido serio el domingo por la noche, pase lo que pase, va a cuestionar el resultado", ha afirmado.

Así, el director de Al Rojo Vivo ha subrayado que "esta herramienta de cuestionar el voto o poner en duda la limpieza de las elecciones es un contagio de la extrema derecha global populista 'trumpiana' que tiene que ver no solo con cuestionar las elecciones, sino con cuestionar al presidente que está al frente de un país, es decir, debilitarlo y señalarlo como alguien que es capaz de todo y de cualquier perversidad para seguir ahí".

"Sin embargo, yo estoy convencido de que nadie en la cúpula del Partido Popular cree realmente que se puedan robar las elecciones. Y si no, que nos digan cómo, porque yo todavía no lo sé", ha concluido.

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