En laSexta Xplica, ha puesto el foco en la "polarización" y en la "crispación" existentes en la política actual: "Ya no se ve al otro como un rival sino como el enemigo, eso cala en la sociedad".

Antonio García Ferreras ha estado en laSexta Xplica para hablar de las elecciones del 29 de noviembre. En sus palabras, ha hablado de la "polarización" que se vive en España y espera que, "gane quien gane", el término que impere sea la de "convivencia".

"Tengo la sensación de que el país está más polarizado que nunca. Hacía tiempo que no se vivía este ambiente de o conmigo o contra mí y eso no es bueno. Gane quien gane, que la palabra que impere sea convivencia", ha expresado.

Y ha puesto el foco en la "crispación" política: "Se mira al otro ya no como rival sino como el enemigo, eso es algo que cala en la sociedad".

"Creo que esto de las dos Españas y una tercera muy pequeñita debería terminar a partir del lunes", ha dicho en laSexta Xplica.

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