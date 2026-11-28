La periodista ha señalado que en el PSOE "están confiados en que van a ser la primera fuerza política". "Lo que dicen sus colaboradores es que cómo se va a ir aunque no consiga gobernar si es primera fuerza política", ha indicado.

José Yélamo ha señalado en laSexta Xplica que Feijóo dijo en el gran debate a cuatro que si no gobierna, se va a su casa. Así, ha preguntado a la periodista Esther Redondo qué le cuentan sobre qué haría Pedro Sánchez si no consigue gobernar.

"Solo en el caso de que el PSOE se despeñe por debajo de los 100 diputados, algo que desde luego no apunta ninguna encuesta, debería irse la misma noche electoral", ha expresado la periodista, quien ha insistido en que "ninguna encuesta apunta por ahí".

Así, Redondo ha subrayado que en el PSOE "están confiados en que van a ser la primera fuerza política". "Lo que dicen sus colaboradores es que cómo se va a ir aunque no consiga gobernar si el PSOE es primera fuerza política. Y si no consigue ser el PSOE la primera fuerza política, lo que dicen es que dentro de unos meses hay unas elecciones autonómicas y municipales y que desde luego, el melón sucesorio no se va a abrir en estos meses, sino que habrá que esperar a que pasen esas elecciones", ha indicado.

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