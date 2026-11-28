La periodista, en laSexta Xplica, ha expuesto que los socialistas esperan una participación similar a la de 1982. "Creen que los votantes de PP y Vox ya estaban movilizados antes del comienzo de la campaña", apunta.

Esther Redondo, periodista de laSexta, ha estado en laSexta Xplica para hablar del sentir en el PSOE de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Según ha apuntado, los socialistas lo fían todo a una altísima participación.

"Están convencidos de una alta participación, muy similar a las de 1982", afirma, recordando unos comicios que ganó Felipe González y en los que casi se alcanzó el 80% de participación.

Y ahí se mueve el PSOE, según cuenta: "Creen que puede rondar el 80%. Lo fían todo a eso".

"Dan por sentado que la gente que vota a PP y a Vox ya estaba movilizada antes de comenzar la campaña electoral", ha expuesto.

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