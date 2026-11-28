El politólogo ha señalado que en estas elecciones "hay una reducción sustancial con respecto a 2023 de las personas que se declaran indecisas" y de aquellas "que tienen un voto decidido con mayor convicción".

Lluís Orriols ha augurado en laSexta Xplica un "aumento de la participación" en las elecciones generales del 29N, lo que puede alterar "algo", ha dicho, "las mayorías que estamos viendo ahora, en función de si están sesgados en un lado o en otro". Así, ha expresado que ve "posible" que haya una participación de más del 75% este domingo.

Además, ha señalado que en estos comicios "hay una reducción sustancial con respecto a 2023 de las personas que se declaran indecisas" y también de aquellas que "tienen un voto decidido con mayor convicción si cabe". "Por tanto, estamos en una campaña electoral con muchas más preferencias afianzadas de lo que estamos acostumbrados", ha subrayado el politólogo.

En este sentido, Orriols ha manifestado que "es verdad que si miramos a aquella gente que vota con mayor convicción aún si cabe, con una probabilidad cada vez más alta de votar con respecto a 2023, el sesgo sería algo a la izquierda", a lo que ha apostillado: "Yo no creo que podamos entender que ese aumento tenga un sesgo claro, como podríamos ver en otras ocasiones".

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