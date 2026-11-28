Entre sus fortalezas, Ferreras destaca la capacidad del PSOE para acertar en las campañas electorales, la movilización de su militancia y un candidato que, a su juicio "no se rinde": "Da igual cómo sean las circunstancias, Sánchez no se rinde".

Antonio García Ferreras ha analizado en laSexta Xplica las fortalezas y debilidades del PSOE de Pedro Sánchez a tan solo unas horas de las elecciones generales. El periodista considera que los socialistas cuentan con varios "superpoderes" para afrontar la campaña, pero también con una serie de problemas que pueden convertirse en su particular criptonita.

Entre sus fortalezas, Ferreras destaca la capacidad del PSOE para acertar en las campañas electorales, la movilización de su militancia y un candidato que, a su juicio, "no se rinde". También señala el miedo a Vox como uno de los principales motores electorales de los socialistas, un factor que considera que funcionó especialmente bien en las elecciones de 2023.

"Yo creo que hay una efervescencia máxima en buena parte de la militancia. Buenas campañas y los militantes al máximo. Tienen un candidato que no se rinde. Eso es una de las cualidades de Pedro Sánchez. Da igual cómo sean las circunstancias, él no se rinde", ha dicho.

Sin embargo, el periodista advierte de que el PSOE tiene varios puntos débiles que pueden pasarle factura en las urnas. "Tiene varias criptonitas", ha señalado, antes de enumerar algunos de los principales problemas que pueden lastrar al partido.

Ferreras ha mencionado los casos de corrupción que afectan a personas importantes de la formación, la situación de Ceuta y los accidentes de tren. También ha apuntado a las dificultades económicas que perciben los ciudadanos en su día a día, pese a que los indicadores macroeconóicos evolucionen favorablemente. "El PIB funciona muy bien, pero la cesta de la compra es algo más complicada", ha apuntado.

A todo ello ha añadido un problema que considera fundamental: la vivienda. Un conjunto de factores que, según su análisis, pueden convertirse en las principales debilidades del PSOE en esta recta final electoral.

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