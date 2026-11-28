Los detalles "¿Por qué no hiciste nada?" Es lo primero que se les dice a muchas mujeres víctimas de agresiones sexuales. Mestanza ha respondido a esa pregunta con el documental más premiado del año.

Durante seis años, una cámara ha seguido a la actriz Bárbara Mestanza en su búsqueda de justicia contra un masajista que la agredió sexualmente y mantuvo encerrada durante tres horas. Su documental, "Sucia", inicialmente una obra de teatro, aborda el difícil proceso judicial que enfrentan las víctimas tras una agresión. Mestanza relata su necesidad de ser vista fuerte y viva por su agresor, y cómo su cerebro se desconectó para sobrevivir. El documental, premiado y proyectado incluso en cárceles, ofrece una perspectiva única y conmovedora sobre el impacto y las secuelas de la violencia sexual, buscando empatía y comprensión.

Una cámara ha acompañado durante seis años a la actriz Bàrbara Mestanza en el proceso de localizar y llevar ante la justicia a su agresor, un masajista que la agredió sexualmente y que la tuvo encerrada durante tres horas en un local del centro de Madrid "a plena luz del día".

"Tenía la necesidad de comprender por qué me hizo esto, la necesidad de enfrentarme a él y de que me viera viva y fuerte", cuenta la actriz, cuyo documental, el más premiado en lo que va de año, ha llegado para responder a la pregunta que sufren todas las víctimas: "¿Por qué no hiciste nada?".

Comenzó siendo una obra de teatro y ahora se ha estrenado en cines con el nombre de 'Sucia'. Lejos del victimismo, el metraje se centra en qué pasa después de una agresión, cuando la víctima decide dar el paso de denunciar, y en cómo de difícil es enfrentarse a un proceso judicial donde la víctima es la más cuestionada. "Tu cerebro para sobrevivir lo que hace es desconectarse del cuerpo", expresa la actriz, a lo que añade: "Lo difícil de este proceso es que vas a tener que encajar en lo que la justicia entiende como víctima".

Antes de estrenarse en los cines, el documental se ha proyectado en la cárcel de Cuatro Camins frente a presos, algunos de ellos agresores sexuales. "Sobre todo, lo que me sorprendió mucho es ver cómo todos son padres y su preocupación más grande y lo que más me verbalizaban era que por favor les diese un consejo sobre cómo podían proteger a su hija", relata.

La historia desgraciadamente es muy común y "lo que el público se va a encontrar es algo que no se esperan para nada", destaca Bárbara, contada desde otro punto de vista.

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