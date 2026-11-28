En sus palabras, ha calificado la bajada como "muy sustancial" y apunta a que "es un error poner en duda el sistema electoral".

Santiago Martínez-Vares ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de lo que ha sucedido con el voto por correo y de esas insinuaciones de 'pucherazo' que varios miembros del PP han sembrado ante las elecciones del 29N.

"El dato es de hoy. Han votado un millón de personas. Ha descendido un 59% con respecto a julio de 2023", ha expuesto.

Y sigue: "Es una bajada muy sustancial. En la derecha ha calado el mensaje de que votar por correo no es seguro".

"Hay sospechas, que el señor que dirigía Correos está imputado. La derecha va a ir a votar en urna", ha explicado, añadiendo que los "atajos en democracia son malos" y que "poner en duda el sistema es un error".

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