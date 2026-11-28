Los detalles Corría el año 1996 cuando en Japón nació un objeto pequeño y con forma de huevo en el que vivía una criaturita. En España, en apenas cinco días, vendió 30.000 unidades sin necesidad de influencers o redes sociales. "Había colas como en un concierto", dice un juguetero.

El Tamagotchi, un juguete o mascota virtual con forma de huevo que cabía en un bolsillo, celebra su 30 aniversario. Lanzado en 1996 en Japón y llegando a España en 1997, este dispositivo requería atención constante, ya que había que alimentarlo y cuidarlo, lo que lo convirtió en algo más que un simple juguete. En su apogeo, vendió 30.000 unidades en España en solo cinco días sin la ayuda de redes sociales. Hoy, el Tamagotchi ha evolucionado con pantallas a color y más opciones, pero sigue siendo un objeto de nostalgia para muchos adultos que desean revivir su infancia.

Tenía forma de huevo y cabía en un bolsillo. Había que darle de comer y, como todo lo que entra también sale, también había que limpiar. Se trata del Tamagotchi, de un juguete o mascota virtual que fue un filón en la década de los 90 y que, quién lo iba a pensar, cumple 30 años.

Ya se ha hecho mayor. Ya el monstruito que pitaba cada vez que quería comer o que necesitaba mimitos o cuidados ha crecido. Porque son tres décadas. Treinta primaveras han pasado desde que muchos y muchas estrenaron ese huevito que, en algún que otro caso, fue algo más que un simple juguete.

Porque había que ser responsable para cuidarlo. Porque, antes del móvil, era este pequeñín el que quitaba el sueño y el que hacía estar mirando a una pantallita. Y sí, nació en Japón.

Corría el año 1996 cuando el país del Sol Naciente creo un objeto que llegó a España en 1997. "Tendría unos siete u ocho años... pero el Tamagotchi me encantaba", dicen.

Y es que había que estar más que pendientes de todo lo que podía pasarle o necesitar el pequeñín: "Me despertaba por la noche para ver cómo estaba".

En ocasiones, directamente, no estaba: "A veces se me moría... pero bueno, luego lo volvía a resucitar".

En apenas cinco días, el Tamagotchi vendió 30.000 unidades en España sin necesidad de influencers ni de redes sociales. "Era difícil de conseguir. Había colas como hoy para las entradas de un concierto", afirma Javier, dueño de 'Juguetes Fantasía'.

Ahora, tres décadas después, la mascota ha subido de nivel con pantalla a color y más opciones. Eso sí, el clásico sigue siendo un objeto de deseo de muchos adultos que quieren revivir su infancia.

Quién iba a pensar que ese chiquitín al que tanto costaba mantener con vida una simple semana iba a cumplir 30 años.

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