Un joven del PP compara el franquismo con el comunismo y afirma que "nos gobiernan dos ministras partidarias de la dictadura"

"Antes de preguntarnos por qué los jóvenes tienden hacia una dictadura, tendríamos que saber por qué nos gobiernan dos ministras partidarias de la dictadura", expresó en laSexta Xplica Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del PP, unas palabras a las que respondió Maestre.

"¿Por qué Franco nos parece mal?", preguntó Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del PP, en laSexta Xplica, a lo que respondió que "porque era un dictador", y añadió: "Pues el comunismo es una ideología intrínsecamente dictatorial, una ideología que aboga por la abolición de la democracia para forzar una dictadora del proletariado".

En este sentido, el joven del PP insistió en que "Franco nos parece mal porque es un dictador", y él considera que "el comunismo es una ideología igualmente dictatorial". "Y esto es una comparación absolutamente revolante porque tenemos una vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra Sira Rego, que son del Partido Comunista y ensalzan a Fidel Castro, un dictador cuyo régimen terminó con la vida de 100.000 cubanos inocentes", manifestó, tras lo que defendió: "Antes de preguntarnos por qué los jóvenes tienden hacia una dictadura, tendríamos que saber por qué nos gobiernan dos ministras partidarias de la dictadura".

Maestre responde de forma tajante

Tras escuchar a Echevarría, Maestre subrayó que "el comunismo no es un sistema político, sino que es un sistema económico", tras lo que se ha dirigió al miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular para decirle: "Si quieres hablar de comunismo, tienes que hacerlo con un mínimo de formación y un mínimo de rigor al respecto".

"¿Para qué nombras a la dictadura del proletariado si no sabes lo que es?", le preguntó entonces al estudiante, a lo que este le respondió que se lo explicara. "Si quieres, luego quedamos y te doy unas lecciones sobrelo que es el marxismo económico y cuáles son las fases, pero creo que ahora no es el momento", ha expresado.

Por otro lado, en lo referente a los varones jóvenes ultras que sienten nostalgia por el franquismo, el periodista expresó que "lo que está ocurriendo" en la actualidad "es que hay una base de jóvenes conservadores que durante muchísimo tiempo habían tenido un mínimo de vergüenza a la hora de defender ciertos postulados de defensa de la dictadura y que ahora, como existe un partido como Vox, se han sentido legitimados para poder defender lo que antes hacían en privado y ahora hacerlo de manera pública".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.