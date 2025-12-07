Javier Chicote: "Yo soy usuario de la sanidad pública madrileña y mi experiencia es que funciona razonablemente bien"

"No hay ningún problema con que haya una gestión privada de un servicio público; otra cosa es que haya una mala praxis", defendió el jefe de Investigación de 'ABC' en laSexta Xplica.

Javier Chicote defendió en laSexta Xplica que "no hay ningún problema en que haya una gestión privada de un servicio público en sanidad o educación". "Lo hay en colegios concertados o las carreteras, que las hacen empresas, y no pasa nada. Esas empresas lógicamente tienen que ganar dinero porque si no, no podrían funcionar. Otra cosa es que haya una mala praxis para aumentar ese beneficio", afirmó el jefe de Investigación de 'ABC', a lo que añadió que "si eso es lo que ha ocurrido en el hospital de Torrejón, se deben depurar todas las responsabilidades".

En este sentido, Chicote señaló que "la inspección que ha hecho la Comunidad de Madrid dice que las listas son inmejorables y que no existe evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso. Así, las conclusiones parecen positivas para la Comunidad de Madrid, pero creo que es muy rápido", expresó, tras lo que insistió en que esto "se tiene que investigar y depurar todas las responsabilidades".

En lo que a él se refiere, el periodista manifestó que él es "usuario de la sanidad pública madrileña y de la educación" por sus hijos, y que su experiencia es que la sanidad en Madrid "funciona razonablemente bien, o no peor que en otras comunidades autónomas". Sin embargo, él considera que siempre se habla más de Madrid porque hay un interés político evidente, por quien preside la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso".

"Dicho esto, lo que se haya hecho mal en el Hospital de Torrejón, que se depuren las responsabilidades necesarias, y como si se le tiene que quitar la concesión a la empresa que lo gestiona si es que ha habido una mala praxis que se ha traducido en un mal servicio médico para los pacientes", concluyó.

