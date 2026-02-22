Debate en laSexta Xplica
Javier Chicote: "La ultraizquierda se presenta como 'somos el pueblo contra el poder', pero ellos son el poder desde 2018"
El periodista ha apuntado que el proyecto de izquierdas "lleva gobernando o apoyando al que gobierna desde 2018 y parece que no se han enterado todavía".
La izquierda se mueve. Ya sea mediante el acto público de Emilio Delgado y Gabriel Rufián o con el evento de refundación de Sumar, están reformulándose de cara a las próximas elecciones. No obstante, para Javier Chicote hay un enfoque erróneo.
"La ultraizquierda siempre se presenta como 'somos el pueblo contra el poder', pero ellos son el poder. Llevan gobernando o apoyando al que gobierna desde 2018 y parece que no se han enterado todavía. Si están pasando cosas que no les gustan en España, pues que se pregunten por qué. Si está avanzando el fascismo por Donald Trump, pues están gobernando ustedes. Ustedes sabrán lo que están haciendo y qué responsabilidades tienen que asumir", ha afirmado.
Además, ha señalado que no ve una figura clara para aunar fuerzas y representar a las diferentes formaciones: "Creo que para que ese proyecto unificado de izquierdas, que lógicamente sacaría un resultado mucho mejor por la ley d'Hont, necesitarían un líder, que se presentaría como número uno en la lista por Madrid, que creo que no existe. Creo que en España no hay una persona que pueda aglutinar todas esas sensibilidades y la acepten todos".
Y, por último, ha recordado que en ese espacio ideológico se encuentras formaciones independentistas, como ERC, Bildu o BNG, por lo que también "tendrán que ver cómo es el encaje" con ellos.
