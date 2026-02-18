Rufián subraya que la clave sobre la unidad en la izquierda es el "cómo" y no el "quién"

El contexto Estas declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso llegan horas antes de que celebrar un acto conjunto con el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, en el que abordarán el futuro a la izquierda del PSOE.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha celebrado la participación de IU en su charla con Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid. Ha destacado que la clave de la unidad de la izquierda es el "cómo" y no el "quién". En el evento, también estarán representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. Rufián ha defendido su propuesta de un frente amplio de izquierdas para frenar a Vox, incluyendo partidos nacionalistas e independentistas. Aunque su formación, ERC, no está de acuerdo, él ha insistido en la importancia del debate sobre la unidad. Además, ha bromeado sobre su relación con Oriol Junqueras, líder de ERC, asegurando que hablan diariamente.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha celebrado que IU vaya finalmente a su charla de este miércoles con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, y ha subrayado que la clave sobre la unidad a la izquierda es el "cómo" y no el "quién". A esta charla irán representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid, los comunes y finalmente también de IU, que acudirá tras haber recibido una invitación, según han confirmado a EFE fuentes de esta formación.

Una decisión que ha celebrado Rufián: "Perfecto, a mí no me van a escuchar rajar de nadie, ni criticar a nadie, ni pedir que no vaya no sé quién o no sé cuánto. De hecho yo no voy al acto del sábado por una cuestión de agenda. Si no, iría", ha declarado a los medios en el Congreso de los Diputados este miércoles.

De esta forma, se ha referido al otro acto relacionado también con la unidad en la izquierda en el que Movimiento Sumar, Más Madrid, los comunes e IU oficializarán su determinación de volver a ir juntos a las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto que deje atrás la marca Sumar.

Por su parte, Rufián lleva un tiempo insistiendo en su propuesta de crear un frente amplio de izquierdas en las próximas elecciones generales para frenar a Vox, incluyendo también a partidos nacionalistas e independentistas. Y este miércoles ha subrayado que la clave sobre la unidad en la izquierda no es el "qué" o el "quién", sino el "cómo ganar a PP y Vox".

Asimismo, el vocal republicano en la Cámara Baja ha admitido que "es un día" en el que tiene "que medir mucho" lo que dice, respecto a lo que adelanta será "intentar entrar en el cómo". En este sentido, ha explicado que "de momento" y "humildemente" ha intentado "que se abra de un debate", al tiempo que ha pedido que "cuando tengan tiempo los grandes opinadores de este país en lugar de hablar" de él, abordan lo que señala.

Semiausencias de ERC

Por otro lado, ha evitado pronunciarse sobre la ausencia en el acto de este miércoles de representantes de ERC, su formación, que no está de acuerdo con su propuesta, y se ha referido en concreto al líder del partido, Oriol Junqueras. "A Junqueras le invité a mi boda. ¿Cómo no lo voy a invitar a todo? que haga lo que considere", ha dicho.

Precisamente este miércoles Junqueras ha mantenido una reunión con los diputados de su grupo en el Congreso, que el mismo Rufián ha señalado como "rutinaria", aunque ha reconocido que entiende el "salseo". Además, ha afirmado que habla con su presidente "cada día" y preguntado sobre qué le ha dicho Junqueras sobre su propuesta, ha bromeado: "Que en Madrid hace peor tiempo que en Barcelona".

