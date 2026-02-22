Gordo de La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026

Resultado del sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 22 de febrero pone en juego 4,9 millones de euros para su principal ganador.

Para este domingo 22 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva, con un bote de 4,9 millones de euros, son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número clave: pendiente de sorteo

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).