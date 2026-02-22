"Me jodió bastante": Gabriel Rufián confiesa a Évole cómo le afectó que le llamaran "gordo" en un artículo

"Lo de 'Rufián gana peso en ERC' quería decir que estaba gordo", recuerda Gabriel Rufián a Jordi Évole, al que confiesa que le "afectó muchisimo" el artículo que hablaba de su físico y su peso.

Gabriel Rufián charló con Jordi Évole a principios de 2025 en esta entrevista en Lo de Évole, donde el político de ERC se abrió como nunca. En el vídeo principal de esta noticia, el catalán confesó una publicación sobre él que le hizo mucho daño: "Había un artículo, no voy a decir el periódico, pero era de un diario muy importante de raíz catalana"-

El titular de dicho artículo decía que 'Rufián ganaba peso en Esquerra Republicana'. "Básicamente, era que estaba gordo. A mí me jodió bastante", confesó el político independentista a Jordi Évole sobre el significado real de dicho titular.

"Que hablen de tu físico siendo hombre, blanco, joven y heterosexual, como que no chirría, pero a mí me afectó muchísimo", reconoció Gabriel Rufián, que afirmó que es algo que aún a día de hoy le sigue molestando.

