Gabriel Sanz, sobre la unión de la izquierda: "Creo que está todo montado para que siga Pedro Sánchez"

El periodista Gabriel Sanz ha analizado en laSexta Xplica la unión de la izquierda en vista a las próximas elecciones generales y ha desvelado que cree que "todo está montado" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga al frente el Ejecutivo.

"Yo creo que el gran problema que tiene tanto el proyecto Rufián como el último que se ha presentado de la izquierda es que no son proyectos en sí mismos, sino es una especie de "wishful thinking" que dicen los anglosajones, un 'vamos a intentar qué", expone Sanz.

Asimismo, insiste en que el gran problema de estas agrupaciones es "la autonomía del proyecto": "Podemos será minoritario, ahora es muy minoritario, pero todo el mundo percibe que su voto no es exactamente lo mismo que votar a Pedro Sánchez".

"Cuando escuchas a Rufián, a Emilio Delgado o a Sara Santaolalla, todo el mundo legítimamente se pregunta, bueno, ¿esto es para que Pedro Sánchez siga? Entonces votaré a Pedro Sánchez", agrega.

De esta manera, apunta que la falta de autonomía en política siempre perjudica, algo que "Vox, que está en estado de gracia, sabe": "Por eso huye de dar la sensación de que está hecha la coalición con el Partido Popular y se lo pone duro a María Guardiola o a Azcon".

"La sensación que yo saco es que todo esto está montado para que siga Pedro Sánchez. Y no olvidemos una cosa, las elecciones próximas, como todas, va a estar dominada por dos vectores, cambio o continuidad. Quien quiera cambio votará al otro lado y quien quiera continuidad con estos mimbres votará a Pedro Sánchez", sentencia el periodista.

