Josep Borrell valora la campaña electoral y critica el anuncio de recortes de gasto público de Vox: "Salir diciendo esto a 24 horas del voto no puede sino crear más preocupación".

Josep Borrell valora en laSexta Xplica la campaña electoral para las elecciones del 29-N en la que considera que "han sobrado demasiados temas personales y anecdóticos" frente a temas temas de fondo "que son los verdaderamente importantes".

Entre ellos estaría el plan de Vox de hacer un recorte "motosierra en mano" del 50 % del gasto público, lo que significarían 112.000 millones de euros. El exvicepresidente de la Comisión Europea señala que Vox no ha explicado dónde se haría, en cuánto tiempo, a quién afectaría o cómo se financiarían las bajadas de impuestos.

"Prometer bajadas de impuestos es muy fácil y algunos lo hacen con más alegría que otros", afirma Borrell, para el que los anuncios de bajadas masivas de impuestos o construcciones masivas de vivienda "no tienen valor si no se dice de qué manera se financian y quién es el que paga la factura".

En este sentido, cree que el anuncio de este recorte "ha hecho mucho daño a Vox y probablemente también al PP, que es su aliado natural, porque provoca inevitablemente inquietud y preocupación". "Salir diciendo eso a 24 horas del voto no puede sino crear más preocupación en capas muy grandes de la población, que saben que si tal cosa ocurriera ellos lo sentirían muy gravemente en su vida cotidiana", sentencia.

Desde su experiencia de ocho años como secretario de Estado de Hacienda, Borrell afirma rotundo que "los Reyes Magos no existen, si usted quiere darle un duro a alguien se lo tiene que coger a otro alguien, a lo mejor a las generaciones futuras emitiendo deuda, pero alguien está detrás de cada euro de gasto público".

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