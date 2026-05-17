Ferreras, tras la agresión a Wyoming: "La intolerancia es un veneno muy peligroso. En España ahora no es una anécdota, es algo más"

El presentador de Al Rojo Vivo se muestra muy afectado por las declaraciones de El Gran Wyoming en laSexta Xplica en las que cuenta, entre otras cosas, que ha sido agredido recientemente por la calle.

Antonio García Ferreras asegura en laSexta Xplica que siente auténtico "dolor" tras conocer que El Gran Wyoming ha sido agredido recientemente, una confesión que el presentador de El Intermedio hizo hace unos días en La Noche de Aimar.

"Esto es una realidad", lamenta. "Hay gente en este país de la extrema derecha que considera que tiene bula para poder pegarle a alguien o acosar a alguien porque piensa distinto", añade. El presentador de Al Rojo Vivo asegura que él es "de los que cree que no hay ninguna ideología ni ningún partido que tenga la exclusiva sobre la verdad", pero tiene claro que "si este país quiere ser uno de los mejores países del mundo, tiene que ser tolerante y respetuoso con el que piensa distinto".

"Y esto no es de ahora ni desde hace unos meses. Esto lleva ya mucho tiempo y esto se empezó a vivir en las redes sociales. Ese salvajismo, esa brutalidad, esa violencia. Y desgraciadamente desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, esto ha saltado a nuestras calles", afirma. Él, confiesa, sabe bien de lo que habla Wyoming. "Lo sé yo y lo saben mis hijos", reconoce.

Él y su familia han vivido situaciones "realmente detestables para un país como este", cuenta. Antonio Maestre también lo denunciaba en laSexta Xplica recientemente. "Me narraba episodios muy duros", señala José Yélamo. A él le costó una depresión de la que se está recuperando todavía.

"La intolerancia es un veneno muy peligroso. Esa toxicidad está en todas las sociedades. Lo que ocurre es que en este país, ahora mismo, ya no es una anécdota, ya es algo más. Wyoming nos contó que a él le han acosado, que le han insultado y que le han golpeado. No es algo que ocurrió de una manera fortuita y eventual. Es que es casi un método. Es un acoso que busca algo más. Como decía Emilio Delgado, quizás lo que están buscando es que la gente de izquierdas tenga miedo a la hora de expresar sus ideas", reflexiona Ferreras.

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